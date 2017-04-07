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Трамп вкотре довів свою недалекоглядність: експерт прокоментував ракетний удар США в Сирії

Трамп вкотре довів свою недалекоглядність: експерт прокоментував ракетний удар США в Сирії
Президент США Дональд Трамп вже не вперше довів свою недалекість, попередивши росіян про удар по військовій базі президента Сирії Башара Асада. Як передає replya.net, відповідну думку в інтерв'ю журналістам «Обозревателя» висловив екс-радник посольства України в США, вчений-американист Олександр Потєхін.

«Росіян попередили за дві години, щоб ті встигли звалити з бази, щоб не дай Бог в них не потрапити. Зрозуміло, що росіяни попередили сирійців. Що це таке? Начебто гра «кішки-мишки». Тобто Трамп знову показує , що в політиці він дитина. це абсолютно не серйозні речі, коли з трибуни на прес-конференції оголошуються такі рішучі засудження, а на ділі виходить пшик. на мій погляд, це в першу чергу дискредитація США», - сказав Потєхін.

Нагадаємо, що США, здійснивши ракетний удар по військовій базі сирійських урядових військ, відповіли на хіматаку, яку провів режим президента Башара Асада в провінції Ідліб. Американські високопосадовці стверджують, метою удару були не місцеві мешканці. Внаслідок ракетного удару було завдано шкоди авіації та інфраструктурі на цій ділянці, у тому числі злітно-посадковій смузі. Проте у Сирії повідомили про загиблих і поранених, серед яких високопоставлений генерал.
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