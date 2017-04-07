За химическую атаку: США нанесли мощный удар по Сирии

Корабли Соединенных Штатов нанесли ракетный удар по военной базе армии Башара Асада в ответ на химическую атаку, которую устроил сирийский президент в провинции Идлиб.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на NBC News, два американских военных корабля в Средиземном море выпустили не меньше 50 ракет по аэродрому Шайрат, который находится на западе Сирии, в провинции Хомс. Американские чиновники, командующие данной операцией, заявили о том, что целью удара были не мирные жители и не военные. В результате нанесенных ракетных ударов пострадали инфраструктура и авиация сирийской армии в Хомсе, также была сильно повреждена взлетно-посадочная полоса.
Спустя некоторое время после бомбардировки Дональд Трамп выступил с обращением, подчеркнув, что именно он отдал приказ о нанесении удара по аэродрому асадовских войск в ответ на то, что сирийский президент применил химическое оружие против мирных граждан, проживающих в провинции Идлиб. «Я приказал нанести военный удар по аэродрому в Хомсе, откуда была совершена химическая атака», заявил президент США.