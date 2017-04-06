Для Трампа Росія стала великою проблемою – Хейлі

Постійний представник американського президента Дональла Трампа при ООН Ніккі Хейлі оприлюднила заяву, у відповідності з якою президент Дональд Трамп вважає Росію загрозою. Про це передає replyua.net з посиланням на деякі ЗМІ США.
«Я говорила досить критично про Росію стільки раз, що вже не зможу порахувати, оскільки те, що вона робить не є правильно. Її дії по відношенню до Криму та України, а також захист Кремлем режиму Башара Асада не витримують критики. І ми не дамо росіянам можливість надалі здійснювати таку політику», - наголосила Хейлі. Також вона додала, що президент Сполучених Штатів також вважає Росію проблемою. «Я багато разів розмовляла з президентом, і в цих розмовах він розглядав Росію як проблему», - зауважила Хейлі. Нагадаємо, що політичні опоненти Дональда Трампа багато разів виступали з критикою на його адресу за те, що він не засуджує дії Росії.
Окрім цього, недавно в Сполучених Штатах почали проводити розслідування про зв'язки Трампа і його команди з РФ. Як відомо, саме Росія стала державою, яка заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо хімічної атаки в Сирії, яка сталася кілька днів тому.