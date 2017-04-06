Хейли: Трамп считает Россию большой проблемой

Никки Хейли, постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, заявила о том, что президент Дональд Трамп считает Россию большой угрозой, информирует replyua.net со ссылкой на SBS.
«Я критиковала Россию столько раз, что уже не смогу сосчитать, поскольку то, что она делает – это неправильно. То, что она сделала с Украиной и Крымом, как она продолжает покрывать режим Башара Асада в Сирии… Мы не позволим им проводить такие вещи», заявила постпред США при ООН. По ее словам, президент Соединенных Штатов также считает Россию проблемой. «Я много раз разговаривала с президентом, и в этих разговорах он рассматривал Россию как проблему», подчеркнула Хейли. Напомним, что политические оппоненты Дональда Трампа неоднократно выступали с критикой в его адрес за то, что он не осуждает действия России.
Более того, недавно в Соединенных Штатах началось расследование о связях Трампа и его команды с РФ. Нужно отметить, что Россия стала государством, которое заблокировало резолюцию Совета безопасности ООН по химической атаке в Сирии, произошедшей несколько дней назад.