Новая программа США не предусматривает выделения большой помощи Украине

Бриджит Бринк, заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов, заявила о том, что объем финансовой помощи Украине от США значительно сократится.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Прайм, такое заявление от помощницы госсекретаря прозвучало во время конференции в Атлантик Консул. По словам Бринк, это связано с внутренними проблемами Соединенных Штатов, и объем финансовой помощи сократится не только Украине, но и остальным государствам, которым в последнее время помогали США. Джон Хербст, бывший американский посол в Украине, в свою очередь, отметил, что эта информация уже точная – Украина не будет получать помощь от США в прежнем объеме, но это связано только с внутренними делами Соединенных Штатов, а Вашингтон не изменил своей позиции по Украине.
Напомним, что последний раз Украина получала помощь от Евросоюза, в размере 600 миллионов евро. Эти деньги были направлены на стабилизацию экономики, а также на проведение реформ. Также несколько дней назад МВФ одобрил предоставление очередного транша Украине в сумме один миллиард долларов.