Трамп не виключає зміни свого ставлення до Асада через застосування хімічної зброї

Дональд Трамп різко змінив своє ставлення до Башару Асаду і ситуації в Сирії, передає replyua.net. Президент США гнівно відреагував на новину про застосування в Сирії хімічної зброї. Трамп упевнений, до атаки на мирних жителів стоїть Асад.
«Цей напад на дітей справив на мене велике враження. Дуже велике. Немає нічого гіршого, це просто жахлива річ », - сказав Трамп, коментуючи інформацію про хімічну атаку в Сирії, додавши, що дуже сильно змінив своє ставлення і до Асада особисто, і в цілому до ситуації в Сирії. «Асад перейшов не одну червону лінію», - підкреслив Трамп.
США можуть завдати удару по Сирії в обхід санкцій Радбезу ООН. Тепер, коли і Трамп розгнівався на Асада, Вашингтон може піти на такий же крок, як під час вторгнення в Ірак, коли американці не дочекалися схвалення Радбезу ООН, а просто ввели війська в іншу країну за своїм бажанням. Тоді підставою для військового вторгнення стала інформація про застосування іракської владою хімічної зброї. У Вашингтоні вже дали зрозуміти, що можуть почати діяти в Сирії на свій розсуд і без урахування реакції Радбезу ООН.