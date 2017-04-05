І Конгрес, і Білий дім розглядає питання надання Україні летальної зброї – сенатор

Американський сенатор Роб Портман заявив, що на даний момент і в обох палатах американського Конгресу, і в президентській адміністрації обговорюється можливість виділення для України летального озброєння та нелетальної військової допомоги, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Портман зауважив, що тривалі дискусії в владних колах Сполучених Штатів Америки тривають і досі. Сенатор вважає, що найближчим часом сторони мають просунутись в розгляді цього питання. Такий же підхід, за словами Портмана, поділяє і державний секретар США Рекс Тіллерсон. Також сенатор відмітив, що в Вашингтоні обговорюються питання присутності Сполучених Штатів Америки в регіоні та посилення методів боротьби проти російської пропаганди та дезінформації. Роб Портман наголосив, що крім загрози поширення російської пропаганди в Україні, існує небезпека для Франції та Німеччини, де в цьому році мають відбутись вибори.
Крім того, Роб Портман згадав про слухання в Сенаті, в яких брав участь представник Європейського Союзу, зауваживши, що наміри ЄС продовжити дію санкційних обмежень проти Москви є проявом того, що Євросоюз залишається важливим союзником для американців у справі російської агресії в Україні.