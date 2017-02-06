Google віднині має передавати інформацію ФБР

Федеральний суд штату Філадельфія виніс рішення, згідно з яким компанія Google має надавати ФБР зміст електронної пошти тих користувачів, інформація яких зберігається на закордонних серверах. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».
Подібне звернення до суду було обумовлене попередніми запитами ФБР, на які відомство отримало відмову. Мова йде про два звернення Федерального бюро розслідувань, в яких представники відомства просили надати американську компанію необхідну інформацію для розгляду кримінальної справи за фактом шахйрайства. В Google відмовились задовольнити прохання ФБР, аргументуючи це тим, що сервери з відповідною інформацією знаходяться поза межами Сполучених Штатів Америки. Варто відмітити, що інформація користувачів компанії зберігається на серверах, які розкидані по всьому світу незалежно від того, де знаходиться сам клієнт. Тому в Google і відмовилися надати доступ до конфіденційної інформації, зазначаючи, що це є незаконно. Однак рішенням федерального суду штату Філадельфії було винесено постанову не на користь американській технологічній компанії.
Представники Google вже заявили, що будуть оскаржувати дане рішення.