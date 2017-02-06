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ФБР закликали до початку розслідування імовірності зв’язків Трампа з Кремлем

ФБР закликали до початку розслідування імовірності зв’язків Трампа з Кремлем
Очільниця меншості в американському конгресі Ненсі Пеллосі звернулася із закликом до ФБР почати розслідування з метою з’ясувати, чи є у президента США Дональда Трампа зв’язки з російською владою, передає replyua.net. При цьому конгресмен наголосила, що її вкрай цікавить компромат, який нібито є у Кремлі на американського лідера. Підставлю для такої вимоги стала велика кількість матеріалів у ЗМІ на дану тему. Окрім цього, Ненсі Пеллосі наголосила, що ФБР має розслідувати можливі стосунки Дональда Трампа з російською владою.

«Для мене важливо знати, що росіяни мають на Трампа. Ми повинні наполягати на проведенні ФБР спеціального розслідування з метою з’ясувати, чи має нинішній президент нашої ті чи інші зв’язки з РФ у політичному, фінансовому чи особистому аспекті», - наголосила вона.

Зазначимо, що 10 січня поточного року журналісти одного з відомих американських каналів розповсюдили інформацію про наявність секретної документації, яка нібито підтверджує наявність у Москви компрометуючої інформації стосовно фінансової діяльності та особистого життя Трампа. Сам американський лідер миттєво заявив, що така інформація є цілковито неправдивою.
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