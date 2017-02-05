Трамп відвідає зібрання світових лідерів

На сайті Білого дому з’явилась заява, що Дональд Трамп відвідає саміт Великої сімки, що відбудеться в травні цього року, інформує replyua.net. Це стало відомо після бесіди телефоном глави італійського уряду Паоло Джентілоні та американського президента, яка відбулась напередодні в суботу, 4 лютого. Захід буде проходити з 25 по 27 травня в італійському місті Таорміна.
Експерти повідомляють, що ця поїздка може стати першими офіційними відвідинами Європи Дональдом Трампом в статусі американського президента. В розмові з Джентілоні, Трамп заявив італійському лідерові, що Сполучені Штати Америки залишаються вірними своїм позиціям та обов’язкам, що лягають на них як члена НАТО. Але водночас, повідомляють ЗМІ, Дональд Трамп відмітив, що необхідно розподілити всі фінансові витрати на оборону між країнами-членами Північногоатлантичного альянсу.
Варто нагадати, що напередодні з’являлась інформація про участь представників нової влади США в якості офіційної делегації на Конференції з питань безпеки в Мюнхені. Свою присутність підтвердив віце-президент США Майк Пенс і голова міністерства оборона Джеймс Меттіс. Захід заплановано на 17-19 лютого.