Іран відповів ракетами на нові санкції США

Армія Ірану продовжила проведення військових навчань, зокрема і з використанням ракет. З посиланням на Корреспондент.net, інформує replyua.net.
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що влада Ірану не змінила своїх попередніх планів щодо військових навчань. В суботу в рамках національної програми оборони іранські військовослужбовці випробовували ракети різного рівня дальності. Міжнародна спільнота сприймає подібні дії Ірану як відповідь на санкції, введені в п’ятницю, 3 лютого, новообраним президентом США Дональдом Трампом. Згідно з новим санкційним списком, обмеження зі сторони Америки наклались на 13 фізичних осіб та 12 іранських компанії. В свою чергу подібні дії США стали відповіддю на порушення Іраном умов ядерної угоди, підписаної ще за президентства Барака Обами. Нагадаємо, що раніше Іраном було проведено випробування балістичної ракети. Подібні дії керівництва Ірану в Вашингтоні назвали фактором дестабілізації для Близького Сходу та яскравим прикладом порушення міжнародних нормативних актів.
Водночас міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Іран можна вважати одним з найбільших спонсорів міжнародного тероризму, однак поки не йде мова про збільшення кількості присутніх американських військових регіоні.