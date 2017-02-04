валюта
СпецтемаБлогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Іран відповів ракетами на нові санкції США

Іран відповів ракетами на нові санкції США
Армія Ірану продовжила проведення військових навчань, зокрема і з використанням ракет. З посиланням на Корреспондент.net, інформує replyua.net.

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що влада Ірану не змінила своїх попередніх планів щодо військових навчань. В суботу в рамках національної програми оборони іранські військовослужбовці випробовували ракети різного рівня дальності. Міжнародна спільнота сприймає подібні дії Ірану як відповідь на санкції, введені в п’ятницю, 3 лютого, новообраним президентом США Дональдом Трампом. Згідно з новим санкційним списком, обмеження зі сторони Америки наклались на 13 фізичних осіб та 12 іранських компанії. В свою чергу подібні дії США стали відповіддю на порушення Іраном умов ядерної угоди, підписаної ще за президентства Барака Обами. Нагадаємо, що раніше Іраном було проведено випробування балістичної ракети. Подібні дії керівництва Ірану в Вашингтоні назвали фактором дестабілізації для Близького Сходу та яскравим прикладом порушення міжнародних нормативних актів.

Водночас міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Іран можна вважати одним з найбільших спонсорів міжнародного тероризму, однак поки не йде мова про збільшення кількості присутніх американських військових регіоні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: уезжайте по-хорошему, или мы вас проводим
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
14954

"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Російський фотограф та кореспондент Івлева Вікторія розповіла про те, як вона спілкувалася про війну на сході України з колишнім працівником міліції, ветераном війни в Абхазії та Чечні, який бував на

04 фев 2017
10256

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

Російська Федерація заговорила по-новому в рамках «Нормандського формату», змінивши свою риторику. Там заявили, що готові змінити керівників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Однак при цьому

Последние новости

В США відбулася зустріч Тимошенко та Трампа

Саакашвілі заговорив про дострокові вибори та майбутнє об’єднання з іншими політсилами

Керівник столичної підземки повідомив вартість будівництва метро на Виноградар

Міжнародне об’єднання відреагувало на поранення фотографа в Авдіївці

Гомеопатические препараты - пустая трата денег

Блогер: нужен ли нам трусливый Евросоюз, граждане которого не готовы защищать свои страны?

Іран відповів ракетами на нові санкції США

Українець сконструював сонячну станцію

Фриланс в Украине востребованные профессии

Марін Ле Пен пообіцяла французам свободу

В 2017 році запустять виробництво iPhone в Індії

Член команди Трампа піддав критиці Європейський Союз

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

У Києві сталися масові аварії через ожеледь на дорогах

Трамп відреагував на зупинення дії його антиміграційного указу

Обговорили майбутнє цифрового телебачення в Україні

В Середземному морі вкотре затримали мігрантів

РФ не збирається видавати Україні беркутівців, які розстрілювали активістів Євромайдану

Пятигорец: поклонники искусственной женской груди будут выбирать представителя от Украины на Евровидении

Манн: президентские выборы превратят процветающую Францию в нищенку

 Новости за день