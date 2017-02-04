Трамп відреагував на зупинення дії його антиміграційного указу

Американський президент Дональд Трамп відреагував на рішення судді федерального суду Сіетла, згідно з яким дія його антиміграційного указу була призупинена. Свій коментар Трамп стосовно цієї ситуації опублікував на власній сторінці в соціальній мережі Twitter, передає replyua.net.
Він заявив, що подібне оскарження його указу є великою проблемою в сфері безпеки для країни. Крім того, американський президент відмітив, що навіть деякі держави Близького Сходу розуміють необхідність цього указу і виступають за його впровадження, аргументуючи це тим, що на даний момент йде мова про питання безпеки. Також дісталося від Трампа і судді, який виніс відповідне рішення. На думку президента США, така позиція федерального судді позбавляє Сполучені Штати Америки правильної правоохоронної системи, а призупинення дії указу обурює його і незабаром буде оскаржено.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, з’явилась інформація про зупинення дії антиміграційного указу Дональда Трампа, який було підписано минулого тижня. Таке рішення було прийнято федеральним суддею Сіетла і внаслідок цього представництво Міністерства національної безпеки заявило, що на даний момент буде повернено стандарту процедуру перевірки всіх, хто прибуває в США.