Перші наслідки міграційного указу Трампа

Після підписання Дональдом Трампом указу про тимчасову заборону в’їзду до США громадянам семи мусульманських країн, було анульовано понад сто тисяч віз, передає replyua.net з посиланням на «Новое время» . Мова йде про вихідців з Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Судану, Лівії та Сомалі. Згідно з текстом міграційного указу, заборона на перетинання кордонів США діє 90 днів і зачіпає також власників грін-карт.
Напередодні повідомлялось, що дубайська авіакомпанія Emirates внесла зміни в склад екіпажів, які направляються до Сполучених Штатів Америки, аби не порушувати нові міграційні правила. Велика кількість закордонних лідерів, представників медіаспільноти обурились відповідним рішенням Трампа. Акторка Анджеліна Джолі написала колонку в газеті «The New York Times», в якій висловила своє невдоволення подібнім рішенням новообраного президента.
Крім того, на сайті британського парламенту було опубліковано петицію з проханням скасувати офіційне запрошення Дональду Трампу до Лондона через його політику. Підтримали дану петицію більше 1,7 мільйонів людей.