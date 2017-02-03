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За две недели президентства Трамп «нарвался» на 52 иска в 17 штатах

За две недели президентства Трамп «нарвался» на 52 иска в 17 штатах
Журналисты телекомпании NBC проанализировали результаты первых двух недель президентства Дональда Трампа, после чего пришли к выводу, что количество судебных исков, в которых фигурирует имя новоизбранного 45-го президента США, крайне велико в сравнении с его предшественниками. Как передаёт replyua.net со ссылкой на материал NBC, на Обаму в первые дни президентства было подано всего три иска, на Билл Клинтон и Буш-младший и вовсе получили лишь по два иска каждый.

Дональд Трамп же отличился «по-крупному»: в настоящее время его имя упоминается в 52 исках, которые зарегистрированы в 17 штатах. В основном эти иски связаны со скандальными решениями Трампа относительно миграционной политики США: местные журналисты располагают информацией о том, что на Трампа подают в суд не только активисты или представители религиозных организаций, но также и высокопоставленные чиновники — например, генеральный прокурор Вашингтона.

Кроме того, указы Трампа не устроили и городские власти Сан-Франциско, которые также решили выказать своё несогласие посредством судебного иска. В свою очередь, на Трампа подан иск и от лица прокурора Калифорнии, который не согласен с правильностью идеи о строительстве стены на границе с Мексикой.

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