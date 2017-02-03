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США розширить санкції щодо Ірану

США розширить санкції щодо Ірану
Стосунки між США та Іраном загострюються. Свідченням цього є заява міністерства фінансів США про розширення санкцій щодо Ірану та особисті коментарі Дональда Трампа на сторінці в Twitter, повідомляє replyua.net з посиланням на Радіо Свобода.

Сьогодні, 3 лютого, на офіційному сайті міністерства фінансів США з’явилось повідомлення про запровадження нових санкцій для Ірану. До переліку тих, на кого поширюються нові обмеження зі сторони США, ввійшло 13 фізичних осіб, а також більше десяти різноманітних іранських компаній. Введення санкцій в Вашингтоні аргументували як заходи боротьби з терористичними загрозами. Дональд Трамп в свою чергу 3 лютого на своїй сторінці в Twitter заявив, що «керівництво Ірану не цінувало добре ставлення Америки до них».

Нагадаємо, що напередодні з'являлась інформація про випробовування балістичних ракет в Ірані. Подібні дії були заборонені для цієї країни згідно з ядерною угодою 2015 року. Однак місцева влада запевнила, що не порушувала угоди і їх дії відповідають національній програмі безпеки. Дональд Трамп в свою чергу заявив, що віднині політика Сполучених Штатів Америки буде набагато жорсткішою, ніж за президентства Обами.
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