В АП прокоментували питання зустрічі Порошенка та Трампа

Представники України та США перебувають на етапі обговорення можливих дат для візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтону, повідомляє replyua.net з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Про це сьогодні, 3 лютого, заявив заступник керівника Адміністрації українського президента Костянтин Єлісєєв. Зокрема Єлісєєв відмітив, що зараз тривають перемовини з американськими колегами, які стосуються з’ясування конкретних дат та термінів візиту Порошенка до США. Також представник АП спростував інформацію про візит Петра Порошенка до Вашингтону в кінці лютого цього року, яка напередодні з’являлась в ЗМІ. Однак Єлісєєв відмітив, що зустріч українського президента та представників новообраного керівництва США можлива на Мюнхенському форумі безпеки, який відбудеться з 17 по 19 лютого в Німеччині. Свою участь в якості частини американської делегації вже підтвердили віце-президент США Майк Пенс та міністр оборони Джеймс Меттіс.
Нагадаємо, що Мюнхенський форум безпеки - це щорічний захід, на якому обговорюються наявні проблеми міжнародної політики. Він проводиться в Мюнхені з 1962 року. Участь в конференції беруть політики з різних країн світу. В цьому році, зокрема, заявлена участь представників Європейської ради, НАТО, Німеччини, Польщі, України, Афганістану, Норвегії, Угорщини, Іраку, Китаю, Саудівської Аравії, Туреччини, Росії, Франції, Великобританії та Ізраїлю.