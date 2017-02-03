Дипломат: это в Украине политики хотят, чтобы на них молились, а в США рады взгляду Трампа

Известный украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что недавно он иронизировал над теми украинскими политиками, которые пытались пиариться на церемонии инаугурации Дональда Трампа. По словам дипломата, теперь вот сегодня-завтра-послезавтра начнется новая волна похвальства «встречами с Трампом», участием в национальном молитвенном завтраке в США.
«Этого года не «от», а «из Украины», то есть не представляя нас, наше государство, а всего лишь себя любимых на Национальный молитвенный завтрак прилетели, приехали 70 нардепов и разного рода чиновников. Пестрое, неорганизованное кодло украинских небожителей в Вашингтоне, которые надеются через рукопожатие с Трампом стать важными для своего народа, вызывают разные чувства, преимущественно негативные», – отметил Богдан Яременко.
По его словам, наши чиновники и нардепы, которые редко пользуются услугами профессионалов или украинских дипломатов, мало что понимают в политической кухне США. Так в Вашингтоне вам улыбаются, с вами встречаются, говорят протокольные и церемониальные фразы, уверяют, что в следующий раз нам обязательно нужно поланчевать вместе, и на этом все.
Дипломат подчеркивает, что, если украинцы и дальше будут высаживать на инаугурации или молитвенные завтраки сотни людей, которые будут разбегаться по всех офисах Вашингтона и выпрашивать на партийные проекты деньги, то с украинцами и нашим государством просто скоро перестанут говорить вообще.