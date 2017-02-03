Американці висловлюються за імпічмент Трампа – опитування

Лише два тижні минуло після офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента США, проте вже не менше половини виборців стверджують про готовність оголосити йому імпічмент. Як передає replyua.net, такими є результати нещодавно проведеного опитування Public Policy Polling. У відповідності до змісту опублікованого звіту, приблизно 40% американських громадян стверджують, що готові підтримати відставку чинного президента, хоча 48% дотримуються протилежної думки. Разом з цим соціологи наголосили, що ще минулого тижня показник тих, хто хотів відставки Трампа, складав 35%. Ще понад половина опитаних громадян США хотіли б, щоб їхньою країною, як і раніше, керував Барак Обама .
Як відомо, після офіційної церемонії інаугурації Трампа, американці взяли активну участь у масових акціях протесту. Екс-президент США Обама заявив, що підтримує протести громадян.
Нещодавно журналіст з РФ Андрій Троїцький заявив про цілком велику імовірність імпічменту Дональда Трампа у зв’язку з внутрішньополітичними процесами в США. Експерт наголосив, що наразі лідером країни більша частина громадян бачать Майкла Пенса, який є віце-президентом США.