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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

В США приближается угроза импичмента, - журналист

В США приближается угроза импичмента, - журналист
Над Дональдом Трампом нависает угроза импичмента, и она грозит ему сразу по четырем причинам – огромное количество политических ошибок, презрение всего истеблишмента, плохие отношения с СМИ, а также недовольство со стороны большинства граждан США. Как передает replyua.net, такое мнение на Новом времени высказал журналист Иван Яковина.

По его словам, достаточно небольшого повода, и импичмент может стать реальностью. Яковина отмечает, что победа Трампа на выборах была связана только с поддержкой самых простых американцев, чьи сознание и интеллект не смог изменить никто, и приход Трампа к власти стал очень серьезной политической встряской. Яковина подчеркнул, что простой народ отдал голоса за Трампа только потому, что много лет наблюдал равнодушие со стороны либеральных элит.

«Ситуация в Соединенных Штатах накалилась, и это связано еще и с тем, что авторитарную и во многом неонационалистическую платформу президента Трампа будет реализовывать небанальная команда. Кто-то называет ее «убийцами, фанатиками, жуликами», другие считают этих людей боевыми генералами и успешными бизнесменами», отметил Яковина.
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