В США приближается угроза импичмента, - журналист

Над Дональдом Трампом нависает угроза импичмента, и она грозит ему сразу по четырем причинам – огромное количество политических ошибок, презрение всего истеблишмента, плохие отношения с СМИ, а также недовольство со стороны большинства граждан США. Как передает replyua.net, такое мнение на Новом времени высказал журналист Иван Яковина.
По его словам, достаточно небольшого повода, и импичмент может стать реальностью. Яковина отмечает, что победа Трампа на выборах была связана только с поддержкой самых простых американцев, чьи сознание и интеллект не смог изменить никто, и приход Трампа к власти стал очень серьезной политической встряской. Яковина подчеркнул, что простой народ отдал голоса за Трампа только потому, что много лет наблюдал равнодушие со стороны либеральных элит.
«Ситуация в Соединенных Штатах накалилась, и это связано еще и с тем, что авторитарную и во многом неонационалистическую платформу президента Трампа будет реализовывать небанальная команда. Кто-то называет ее «убийцами, фанатиками, жуликами», другие считают этих людей боевыми генералами и успешными бизнесменами», отметил Яковина.