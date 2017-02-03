Трамп буде продовжувати політику Обами по відношенню до Росії – NYT

Журналісти видання The New York Times пишуть, що американський президент Дональд Трамп зберіг курс свого попередника Барака Обами по відношенню до Москви, яка вдалася до незаконної анексії Криму та почала на Донбасі інтенсивні військові дії, повідомляє replyua.net. У статті виданні наголошується, що хоча під час своєї передвиборчої кампанії республіканець анонсував радикальні зміни у зовнішньополітичному курсі, він, все ж таки, продовжує дотримуватися деяких основних елементів тієї стратегії, яку проводила попередня адміністрація Білого дому.
Американське видання наголошує на тому, що точки зору Трампа та Обами стосовно анексії Криму, початку будівництва ізраїльських поселень на західній частині річки Йордан та проведення іранською владою випробувань балістичних ракет значною мірою збігаються.
Наводячи докази стосовно питання Росії, NYT аналізує зміст нещодавнього виступу американського постпреда в ООН Ніккі Хейлі, яка наголосила, що офіційний Вашингтон не має наміру скасовувати антиросійські санкції до тих пір, доки на Донбасі не стабілізується ситуації і з Криму не будуть виведені війська РФ. Як відомо, перша телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 28 січня цього року.