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Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю
Американський сенатор від партії республіканців Джон Маккейн попросив у президента США летальну зброю для України, передає replyua.net з посиланням на Голос Америки.

Лист з відповідним проханням керівник комітету американського Сенату з питань збройних сил надіслав сьогодні, 2 лютого, нещодавно обраному президенту США Дональду Трампу. Зокрема в повідомленні Маккейн зазначив, що його непокоїть загострення ситуації в Україні. Тому, на його думку, дії Путіна, спрямовані на втрату стабільної ситуації в країні та розподіл суверенної держави, можна зупинити виключно силовим способом. Маккейн вніс пропозицію про надання українцям оборонної летальної зброї для українських військовослужбовців. Він відмітив, що це можливо завдяки цьогорічному Закону про військовий бюджет США.

Джон Маккейн також торкнувся в своєму листі теми санкцій. Республіканець наголосив, що на даний момент, коли спостерігається загострення конфлікту на українському Донбасі, неймовірно важливо зберегти уже наявні санкції, а також обговорити можливість введення нових через спроби втручання Російської Федерації в виборчий процес США.
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