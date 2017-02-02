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Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа
Известный голливудский актёр успешный бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер и новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп «перекинулись» колкостями в микроблогах сервиса Twitter. Как передаёт replyua.net, звезда «Терминатора» и других культовых фильмов предложил стать президентом вместо Трампа, тогда как Трампу предложил не менее интересную работу — свою роль ведущего в ток-шоу.

Как стало известно, ранее Дональд Трамп недвусмысленно намекал в соцсетях на низкий рейтинг телевизионного шоу, в котором задействован в качестве ведущего «железный» Арнольд Шварценеггер. В свою очередь, Шварценеггер признал, что в вопросе рейтингов он не так хорош, как Дональд Трамп, поэтому предложил президенту «поменяться ролями».

Арнольд Шварценеггер написал в своём Twitter-аккаунте, что у него «есть отличная идея по обмену ролями: Дональду нужно вернуться на телевидение, ведь он отличный специалист по рейтингам». Дональд Трамп пока никак не отреагировал на предложение Шварценеггера.
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