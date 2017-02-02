Загострення стосунків США та Ірану

Представник Білого дому зробив різку заяву відносно Ірану, повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время». Радник Дональда Трампа Майкл Флінн заявив, що США робить офіційне попередження для Ірану. Якими будуть наслідки подібної заяви, поки невідомо. Однак скоріше всього варто очікувати жорсткішу зовнішню політику відносно Ірану за президентства Трампа, ніж за його попередника Обами, наголошують експерти. Новообраний президент США також висловився на цю тему, зазначивши, що керівництво Ірану має дякувати за ядерну угоду, складену ще за президентства Обами.
Пожвавлення теми відносин США та Ірану на міжнародній арені викликано іранськими випробовуваннями балістичної ракети. Згідно до тексту раніше згаданої угоди, подібні дії для Ірану були заборонені на наступні вісім років. Однак керівник міністерства оборони Ірану Хосейн Дегхан наголосив, що випробовування проводились згідно з національною програмою оборони, а також, що чинні дії не є порушенням ядерної угоди.
Нагадаємо, що раніше влітку 2015 року Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй було затверджено резолюцію, яка вимагала від Ірану утриматись від таких випробовувань. Як повідомляють офіційні джерела, на даний момент обговорюється можливість зібрання термінової наради ООН через подібні дії Ірану.