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В Белом доме частично изменили указ Трампа

В Белом доме частично изменили указ Трампа
В Белом доме внесены поправки в указ Дональда Трампа на въезд в страну гражданам нескольких мусульманских государств – теперь в США могут въезжать обладатели грин-карт, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.

В сообщении говорится о том, что соответствующие изменения в указ были внесены накануне из-за массовых протестов. Пункт о запрете на въезд держателям грин-карт вызвал негодование не только в США, но и в других странах. Однако, согласно американским законам, владельцы таких карт могут не только свободно приезжать в США, но и жить в этой стране, причем под запрет попали сотни мусульман, которые постоянно находятся на территории Соединенных Штатов. Позже представители Белого дома заявили, что владельцы грин-карт смогут приезжать в США на 90 дней, при этом им придется подавать заявку по программе безвиза.

Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, несколько часов назад заявил, что этим гражданам не придется подавать заявку, поскольку они являются легальными постоянными резидентами. Напомним, что, согласно указу Трампа, в США запрещен въезд гражданам из Ливии, Судана, Йемена, Сирии, Сомали, Ирака, Ирана. Запрет будет действовать четыре месяца.
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