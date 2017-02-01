В США проголосували за нового держсекретаря з російським минулим

Сьогодні, 1 лютого, американським держсекретарем було обрано Рекса Тіллерсона, інформує replyua.net з посиланням на Голос Америки. Під час голосування в Сенаті США Тіллерсону вдалось набрати 56 голосів за і 43 – проти. Кандидатуру Рекса Тіллерсона підтримали всі представники від партії республіканців, а також 4 демократи.
Як відомо, новообраного держсекретаря США пов’язує з Росією підприємницьке минуле. В дев’яностих роках він був керівником російського представництва нафтової компанії Exxon, тоді ж познайомився і з самим Путіним. А в 2014 році вже після введення санкцій корпорація Exxon продовжувала співробітництво з російським нафтовим гігантом «Роснефть». Саме через це Тіллерсон піддавався критиці як претендент на посаду держсекретаря. Також на засіданнях американського Сенату піднімалось питання, якою він бачить в подальшому політику США відносно Росії та санкцій проти неї.
На даний момент Рекс Тіллерсон заявляє, що він є прибічником збереження санкцій щодо Російської Федерації та закликає до виконання нею домовленостей, обговорених Мінською групою. Крім того, новий держсекретар напередодні заявляв, що Україна потребує зі сторони своїх європейських та американських партнерів військової підтримки. Мова йшла про надання оборонної зброї, а також повітряний контроль за українським кордоном зі сторони НАТО чи США.