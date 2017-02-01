Демократы заинтересовались российскими гонорарами советника Трампа

Пентагон получил обращение от конгрессменов-демократов, в котором представители Демократической партии просят проверить российские гонорары, которые в прошлом получал нынешний советник Дональда Трампа Майкл Флинн. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку в The Wall Street Journal, демократы заинтересовались участием Флинна в корпоративных мероприятиях прокремлёвского телеканала Russia Today в Москве в 2015-м году.
Согласно данным американской газеты, демократы заинтересовались, сколько стоил ужин Флинна с Путиным, ведь на этом корпоративе Флинн и президент России сидели за одним столом. Кроме того, нынешний советник Трампа признавался, что на том мероприятии он выступал с торжественной речью. Демократы пытаются выяснить, сколько Флинну заплатили за участие в корпоративе, куда был приглашён и Владимир Путин, получал ли советник Трампа гонорары от источников в России или других странах.
Ходатайство поясняется тем, что Конституция США воспрещает высокопоставленным должностным лицам приём каких-либо видов иностранного финансирования. Демократы требуют, чтобы Пентагон выяснил, оплачивала ли российская сторона участие Флинна в московском мероприятии, чтобы прояснить, нарушил ли советник Трампа действующее американское законодательство.