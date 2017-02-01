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Нові міграційні обмеження Трампа

Нові міграційні обмеження Трампа
В Білому домі готуються нові розпорядження щодо обмеження в’їзду та перебування в США представників інших країн. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Мова йде про розробку указів, котрі б дозволили обмежити кількість потенційних претендентів на державну допомогу для мігрантів та планування можливих сценаріїв депортації мігрантів, які вже перебувають в країні і залежать від соціальних виплат США. Також піднімається питання прискіпливішого контролю за видачею віз. На даний момент проекти можливих змін в міграційній сфері перебувають на стадії розробки і невідомо чи підпише їх президент Трамп. Однак в разі їх прийняття існує вірогідність ще більшого обмеження поїздок до США.

Нагадаємо, що на минулому тижні Дональд Трамп вже підписав розпорядження щодо тимчасового обмеження в’їзду в США для представників семи мусульманських країн, аргументуючи це міркуваннями безпеки і контролю за поширенням терористичної загрози. Подібне рішення викликало занепокоєння в світі. Зокрема цей указ став причиною появи петиції на сайті британського уряду, підписанти якої виступають за скасування офіційного запрошення новообраного американського президента до Лондона. Загалом петиція набрала понад 1,7 млн підписів.
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