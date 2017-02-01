Хиллари Клинтон решила посвятить себя творчеству

Демократ Хиллари Клинтон сообщила о том, что вновь взялась за творчество — участвовавшая в выборах на пост 45-го президента США кандидат, претерпевший поражение в «политической схватке» с Дональдом Трампом, анонсировала свою седьмую книгу. Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию «Би-би-си», Клинтон уже начала писать книгу о минувшей предвыборной кампании, в которой будут раскрыты все главные интриги выборов-2016.
Сообщается, что книга Хиллари Клинтон выйдет осенью 2017-го года. Книгу издаст компания Simon & Schuster, в этом сборнике, как ожидается, будут содержаться эссе кандидатки на пост первой женщины-президента США. Помимо писательской деятельности Клинтон также возобновила с «Агентством Гарри Уокера», которое помогало ей осуществлять платные лекции в разных городах.
Напомним, не так давно в западной прессе появились слухи о президентских амбициях Хиллари Клинтон в 2020-м году. Сообщалось, что демократ намерена активно готовиться к следующим выборам: в частности, сохранить поддержку американцев политик намерена при помощи создания своего телешоу на одном из топовых телеканалов США. Сама Клинтон эти сведения пока никак не комментировала.