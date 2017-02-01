В Держдепі США прокоментували загострення ситуації на Донбасі

Американська влада висловила глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням збройного конфлікту на сході України, передає replyua.net. Заява відповідного змісту опублікована на сайті відомства. У повідомленні, зокрема, наголошується, що представники СММ ОБСЄ повідомили про різке збільшення бойових дій, в тому числі із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями видами зброї та важкої артилерії.
Разом з цим, у повідомленні Держдепу нагадали, що через відновлення боїв загинуло кілька десятків українських військових та десять мирних громадян. Також, зазначили у Вашингтоні, 17 тисяч людей, серед яких понад 2 тис. дітей, залишилися без газопостачання, води та електроенергії. Для недопущення серйозної гуманітарної кризи американський Державний департамент закликав до негайного та стійкого перемир’я, а також до цілковитого припинення вогню, аби дати можливість спостерігачам ОБСЄ без перешкод виконувати свої зобов’язання. Влада США також наголосила на цілковитій підтримці виконання Мінських домовленостей.
Напередодні, 31 січня, під час засідання Радбезу ООН була прийнята заява у зв’язку із значною ескалацією військових дій на Донбасі, зокрема, через обстріл Авдіївки.