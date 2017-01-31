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Американський Сенат заблокував голосування за міністрів Трампа

Американський Сенат заблокував голосування за міністрів Трампа
Як інформує replyua.net з посиланням на американське видання The Washington Post, Сенат США не підтримав призначення кандидатур на посади генерального прокурора, міністра освіти та міністра фінансів, які були висунуті новообраним президентом Дональдом Трампом. За повідомленнями джерел, такі результати роботи Сенату були обумовлені прийняттям антиміграційних розпоряджень Дональдом Трампом на минулому тижні. Згідно з цим указом, в’їзд на територію США на тимчасовий період обмежується для представників 7 мусульманських країн.

Проти кандидатури Джеффа Сешнса, який претендує на посаду генерального прокурора, представники профільного комітету Сенату висловили думку, що Сешнс може не виступати самостійною фігурою під час виконання професійних обов’язків генпрокурора США. Додамо, що напередодні після висловленої критики щодо вже згаданого указу Трампа, було звільнено генпрокурора Саллі Єтс. Що ж стосується призначення міністром освіти Бетсі Девос та міністром фінансів Стівена Мнючіна, то відповідними профільними комітетами також не було досягнуто компромісу.

Нагадаємо, що саме після утвердження антиміграційного розпорядження Трампа, на сайті британського уряду було опубліковано петицію щодо скасування офіційного візиту президента США. Під нею підписалося понад 1,7 мільйонів людей.
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