Иск прокуратуры против Трампа поддержали крупнейшие компании США

В США набирают силу протесты против скандального указа 45-го президента Дональда Трампа относительно ужесточения миграционной политики, в рамках которого был введён запрет на прибытие в США практически всех граждан из 7 мусульманских стран. Как ранее сообщалось, добиваться отмены такого расистского решения Трампа уже отважилась прокуратура Вашингтона, которая подала иск против новоизбранного президента-республиканца. По данным американских СМИ, оказать поддержку прокуратуре уже вызвались крупнейшие компании США.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на местные СМИ, солидарность с прокуратурой Вашингтона уже публично подтвердили компании Amazon и Microsoft – техногиганты пообещали генеральному прокурору штата Вашингтон Бобу Фергюсону любую поддержку и содействие, которые потребуются в рамках этого судебного процесса. В частности, компания Microsoft поделится с Фергюсоном важными данными о том, как скандальный указ Трампа относительно семи мусульманских стран влияет на общество.
Готовность оказывать поддержку Фергюсону выказали также в компании Expedia. Юристы этой компании уже документально обратились к прокуратуре Вашингтона — в этом обращении компания обещает любую посильную поддержку, которая потребуется для отмены указа Трампа через суд.