Эксперт: обезьяна у штурвала не пригодна для переговоров по Донбассу

В качестве переговорщика в «нормандском» формате по Донбассу Дональд Трамп абсолютно непригоден, также он не будет полезным и для России в том, что касается урегулирования ситуации в Украине.
Как передает replyua.net, такое мнению Обозревателю высказал Владимир Голышев, российский аналитик и блогер. По его словам, маловероятно, что президент США может присоединиться к «нормандским» переговорам, но даже, если это произойдет, никакой пользы от Трампа не будет. «Трамп, может быть, и имеет представление, как понравиться своим избирателям. Речь идет об отмороженном меньшинстве. Но от этого человека не приходится ждать каких-то последовательных действий», отмечает блогер.
По его мнению, внятной и последовательной политики, в том числе и пророссийской, от Трампа никто не увидит в ближайшее время. «Ничего хорошего России не светит с Трампом. Соединенные Штаты сейчас – это корабль, за штурвалом которого стоит обезьяна. Большое преувеличение – говорить о том, что У Трамп есть представления о хорошем и правильном», уверен Голышев.