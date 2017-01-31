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Эксперт: обезьяна у штурвала не пригодна для переговоров по Донбассу

Эксперт: обезьяна у штурвала не пригодна для переговоров по Донбассу
В качестве переговорщика в «нормандском» формате по Донбассу Дональд Трамп абсолютно непригоден, также он не будет полезным и для России в том, что касается урегулирования ситуации в Украине.

Как передает replyua.net, такое мнению Обозревателю высказал Владимир Голышев, российский аналитик и блогер. По его словам, маловероятно, что президент США может присоединиться к «нормандским» переговорам, но даже, если это произойдет, никакой пользы от Трампа не будет. «Трамп, может быть, и имеет представление, как понравиться своим избирателям. Речь идет об отмороженном меньшинстве. Но от этого человека не приходится ждать каких-то последовательных действий», отмечает блогер.

По его мнению, внятной и последовательной политики, в том числе и пророссийской, от Трампа никто не увидит в ближайшее время. «Ничего хорошего России не светит с Трампом. Соединенные Штаты сейчас – это корабль, за штурвалом которого стоит обезьяна. Большое преувеличение – говорить о том, что У Трамп есть представления о хорошем и правильном», уверен Голышев.
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