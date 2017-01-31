Новий очільник американського мін’юсту заявив про підтримку антиміграційної політики Трампа

Американський президент Дональд Трамп підписав указ, у відповідності з яким тимчасово обов’язки міністра юстицію доручено виконувати 62-річному Дану Боенте, повідомляє replyua.net. Як відомо, причиною звільнення новим очільником Білого дому колишнього міністра Саллі Йейтс стала відмова останньої виконувати президентські укази. Боенте вже заявив, що має намір виконувати всі накази Трампа та схвально відгукнувся про нову антиміграційну політику США.
Як відомо, нещодавно Трамп вирішив звільнити Йейт стала її відмова під час судового розгляду захищати указ американського президента, який передбачає суворі обмеження для мігрантів з певних країн Близького сходу. Очікується, що 62-річний Боенте працюватиме на новій посаді до офіційного затвердження сенаторами кандидатури Джеффа Сешнс, якого запропонував сам Дональд Трамп.
Нагадаємо, що новий очільник Білого дому своїм підписом затвердив новий указ, який був досить неоднозначно сприйнятий у суспільстві. У відповідності до документу, на американську територію забороняється в’їжджати громадянам семи країн, у яких головною релігією є іслам. Більше того, США не будуть здійснювати прийом біженців протягом найближчих 120 днів.