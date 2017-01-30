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Обама присоединился к протестам против Дональда Трампа

Обама присоединился к протестам против Дональда Трампа
Президент США Барак Обама сделал своё первое заявление после того, как покинул пост президента США. По данным издания Politico, первый публичный комментарий Обамы был направлен против Дональда Трампа — первый темнокожий президент США поддержал массовые протесты, которые наблюдаются в американском обществе в связи со сменой власти, передаёт replyua.net.

В рамках своего заявления Барак Обама отметил, что инициативы новоизбранного лидера США противоречат американским ценностям. В целом, как отметил Обама, ужесточение миграционной политики со стороны Трампа де-факто является дискриминационным решением. По мнению Обамы, протестные акции являются оправданными.

Напомним, президент США Дональд Трамп в первые дни после инаугурации начал выполнять свою предвыборную программу — как и обещал, республиканец ограничил въезд жителей 7 мусульманских стран. Также сообщалось, что США усложнили процедуру получения американской визы и для россиян.
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