Під кінець першого президентського тижня Трампа в Каліфорнії стартував збір підписів за вихід із складу США

Відомий український дипломат Вадим Трюхан на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, зважаючи на підсумки першого президентського тижня Дональда Трампа, робота в Овальному кабінеті просто таки «кипить».
Серед найважливіших подій Вадим Трюхан виділяє зустріч Трампа з прем'єром Великої Британії Мей, телефонні розмови з прем'єром Японії, канцлером ФРН, президентами Росії та Франції. Не обійшлося й без неоднозначних заяв, що НАТО – це фундамент трансатлантичної солідарності та заяви про намір йти на другий термін.
«Підписав Трамп Указ, яким заборонив в'їзд до США громадянам 7-ми країн і отримав одразу протести і судове рішення, яким його скасовано в частині в'їзду тих людей, які мають законні підстави перебувати на американській землі, підтвердив передвиборчу обіцянку і підписав Указ про вихід з угоди по транс-тихоокеанське партнерство, після чого долар пішов легенько вниз, підписав Указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, і заявив, що за неї заплатить сама Мексика, після чого президент цієї країни скасував по Твітеру свій офіційний візит до США», – зазначив дипломат. На його переконання, родзинкою на тортику Трампа став старт у Каліфорнії збору підписів за вихід із складу США. Ну і все це на фоні відставок висококласних дипломатів, масових протестних акцій, нових номінацій і призначень і навіть розмов про імпічмент.