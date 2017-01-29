Указ Трампа распространился на экипажи самолетов

Представители Международной ассоциации воздушного транспорта сегодня заявили о том, что указ о запрете на въезд в США граждан из семи мусульманских стран, подписанный Трампом, также распространился и на экипажи международных рейсов, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.
В Таможенно-пограничной службе США уже объяснили, что запрет будет действовать и для членов международных экипажей, которые являются гражданами Ливана, Ирака, Ливии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Указ начал действовать всего несколько часов назад, и большинство авиакомпаний не были готовы к таким новшествам. Члены экипажей теперь вообще не смогут ступить на американскую землю, и, по сути, они будут дожидаться вылета обратно прямо в самолете. В ассоциации подчеркнули, что начало действия указа пришлось на выходные, когда команда, которая отвечает за упрощение формальностей при въезде в Штаты, не находится на месте – все сотрудники в служебных поездках.
Реакция была слишком медленной, и руководство некоторых авиакомпаний даже не поняло, на кого распространился запрет, и, как оказалось, абсолютно на всех граждан из этих государств, включая и работников авиакомпаний – бортпроводников, бортинженеров и пилотов.