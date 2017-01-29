Из-за Трампа разгорается скандал вокруг кинопремии «Оскар»

На церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» не будет присутствовать один из номинантов. Как сообщает replyua.net, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена картина Асгара Фархади, режиссера из Ирана, однако он не сможет приехать в США из-за нового указа Трампа о запрете на въезд в страну гражданам из мусульманских государств.
Сегодня об этом на своей странице в Твиттере сообщил Трита Парси, глава ирано-американского совета. Парси написал о том, что уже полностью подтвердилась информация – иранского режиссера не пустят в Соединенные Штаты даже на один вечер, чтобы он смог принять участие в церемонии вручения «Оскара». Фархади должен был представлять в США свой фильм «Коммивояжер». Многие пользователи возмущены распоряжением Трампа, и среди тех, кто выступает против указа, много знаменитостей.
К примеру, накануне Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, написал о том, что критикует постановление, поскольку США, в принципе, всегда были государством мигрантов и беженцев. Цукерберг напомнил, что родители его жены – беженцы из Вьетнама и Китая, а его предки приехали в США из Германии и Польши.