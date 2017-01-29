Американский суд отменил действие указа Трампа

Частично приостановлено действие указа нового президента США судом Нью-Йорка, информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост. Издание отмечает, что американский президент ввел запрет на въезд в страну беженцам и туристам из мусульманских стран сроком на 90 дней, однако суд Нью-Йорка счет такое постановление неправильным.
Сообщается, что федеральный судья Бруклина приняла решение после того, как в суд обратились представители Американского союза гражданских свобод. Дело в том, что после подписания указа в крупных аэропортах США начались массовые протесты, поскольку прилетающих в США граждан задерживали и отказывали в приеме. Более того, запрет распространился даже на владельцев грин-карт. Чуть позже в штате Вирджиния судьи вынесли похожее решение – они отменили действие указа для тех, кто приезжает в США с американской грин-картой.
Постановление суда будет действовать на протяжении семи дней, поскольку многие люди заранее приобрели билеты до США и уже не могут отменить поездки. Также решение суда коснется и тех, кто уже прибыл в США и сейчас задержан в аэропортах. Речь идет о 200 гражданах.