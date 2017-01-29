Історик: Трамп вже готовий підписати указ, тепер зняття санкцій з Росії в руках республіканців

У Вашингтоні тема зняття санкцій з Росії у вузькому контексті не обговорюється, тому що Америка зайнята з'ясуванням глобальних проблем, пов'язаних з приходом Дональда Трампа до влади. До затвердження Тіллерсона держсекретарем США про зовнішню політику, в тому числі зняття санкцій з Росії, мови йти не буде. Таку думку в ефірі «Громадського радіо» висловив російсько-американський історик Юрій Фельштинський.
На його переконання, в адміністрації Трампа є дві людини, які мають намір проводити пропутінську політику – радник Трампа з національної безпеки генерал Флінн і Тіллерсон, якого він має намір призначити держсекретарем Сполучених Штатів.
«Санкції проти Росії були введені після окупації Росією Криму та початку війни з Україною. Зрозуміло, що в цілому Трамп стоїть за скасування санкцій, але поки незрозуміло, наскільки опір, який влаштує Трампу сенат і конгрес, переважать думки Трампа. Але, якщо це питання буде залежати виключно від Трампа, а республіканці здадуть позиції так, як поки що поступаються позиціями по всіх інших питаннях, тоді санкції будуть скасовані або зведені до символічних», – зазначив Юрій Фельштинський.
Історик додав, що санкції проти Росії введені не тільки і не стільки Сполученими Штатами, як Європою. Тому точка зору Європи не менш важлива, ніж точка зору Трампа. На превеликий жаль зараз Європа стоїть перед дуже серйозною дилемою – в 2017 році повинні відбутися вибори в Німеччині, Франції, не кажучи вже про вибори у менш значних європейських державах. Якщо Росія буде так само нахабно і так само успішно втручатися в ці вибори, як і в Сполучених Штатах, то може виявитися, що до кінця 2017 року зняття санкцій буде найменшою з наших проблем.