Очередной запрет Трампа распространился на владельцев грин-карт

Согласно новому указу Дональда Трампа о запрете на въезд в США беженцев, это распоряжение также распространяется на владельцев грин-карт, сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер.
Сегодня об этом заявили в Министерстве национальной безопасности Соединенных Штатов. В ведомстве подчеркнули, что запрет распространится и на обладателей грин-карт, а таких граждан очень много. После того, как Трамп подписал указ, на территорию США уже не пустили несколько граждан, которые, естественно, летели в Штаты и о новом распоряжении ничего не знали. Накануне в Нью-Йорке приземлился самолет, прилетевший из Каира. В итоге одному гражданину Йемена и пяти гражданам Ирака отказали в приеме и отправили обратно.
В указе Трампа говорится о том, что в течение ближайших 90 дней США не будут принимать граждан из семи государств – Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Сомали, Ливии и Ирана. Власти некоторых стран уже выразили беспокойство в связи с подписанием этого распоряжения. Однако этот указ будет лишь временным, но потом Трамп подпишет еще более жесткие распоряжения, касающиеся мигрантов из мусульманских стран.