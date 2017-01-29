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Трамп выступил с обвинениями в адрес крупнейших американских СМИ

Трамп выступил с обвинениями в адрес крупнейших американских СМИ
Дональд Трамп, президент США, подверг критике за размещение фейковых новостей о нем крупнейшие американские издания – Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс, подчеркнув, что «провальные СМИ заняли неправильную позицию», передает replyua.net. Об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

«Провальное издание Нью-Йорк Таймс заняло неправильную позицию в отношении меня, причем с самого начала. В издании утверждали, что Трамп проиграет праймериз, а также выборы. Все это фейковые новости», пишет президент. Также он отметил, что Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс освещают его деятельность слишком несправедливо, и в начале они даже злословили, однако позже им пришлось извиняться перед подписчиками и читателями, число которых резко сократилось за последнее время. «С самого начала они ошибались насчет меня, и до сих пор эти издания не меняют свою позицию. И никогда ее не изменят. Это позорно для них», добавил глава государства.

Напомним, что с самого начала предвыборной гонки эти и другие СМИ США активно поддерживали Хиллари Клинтон, и до сих пор собирают «компроматы» на Трампа.
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