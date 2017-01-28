Трамп показал красный свет мигрантам семи стран, следующие будут «грантоеды»

Своим субботним указом президент США Дональд Трамп выполнено еще одно предвыборное обещание: запрещен въезд в США на 90 и на 120 дней гражданам семи стран, из которых едет в США наибольшее количество террористов, считает израильский эксперт Соломон Манн. При этом запрещен въезд не только мигрантам, но и обладателям гринкард, соискателям статуса беженца и так далее. В случае если власти за это время не определятся с тем, как бороться с террором из этих государств, мораторий будет продлен.
«Естественно в мире уже натужно взвыли все конторы «правозащитников», чувствующих, что вскоре их грантам, щедро отсыпавшимся демократами, придет конец. Несколько «правозащитных» организаций уже подали в суд с целью блокировать указ президента США», – написал Манн.
По словам эксперта, так называемые правозащитники почему-то не спешат подавать в суд, когда в Газе расстреливают без суда «коллаборационистов», любого араба, который сотрудничает с любой организацией Израиля. Молчат правозащитники, когда Иран вешает на подъемных кранах гроздья обвиненных в гомосексуализме, когда в Йемене рубят руки за прикосновение немытыми руками до Корана, когда в Саудовской Аравии казнят женщину, севшую без мужа за руль и так далее.