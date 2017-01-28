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Трамп показал красный свет мигрантам семи стран, следующие будут «грантоеды»

Трамп показал красный свет мигрантам семи стран, следующие будут «грантоеды»
Своим субботним указом президент США Дональд Трамп выполнено еще одно предвыборное обещание: запрещен въезд в США на 90 и на 120 дней гражданам семи стран, из которых едет в США наибольшее количество террористов, считает израильский эксперт Соломон Манн. При этом запрещен въезд не только мигрантам, но и обладателям гринкард, соискателям статуса беженца и так далее. В случае если власти за это время не определятся с тем, как бороться с террором из этих государств, мораторий будет продлен.

«Естественно в мире уже натужно взвыли все конторы «правозащитников», чувствующих, что вскоре их грантам, щедро отсыпавшимся демократами, придет конец. Несколько «правозащитных» организаций уже подали в суд с целью блокировать указ президента США», – написал Манн.

По словам эксперта, так называемые правозащитники почему-то не спешат подавать в суд, когда в Газе расстреливают без суда «коллаборационистов», любого араба, который сотрудничает с любой организацией Израиля. Молчат правозащитники, когда Иран вешает на подъемных кранах гроздья обвиненных в гомосексуализме, когда в Йемене рубят руки за прикосновение немытыми руками до Корана, когда в Саудовской Аравии казнят женщину, севшую без мужа за руль и так далее.
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