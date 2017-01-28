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Школьница отсудила $1,25 млн за то, что её не выпустили в туалет

Школьница отсудила $1,25 млн за то, что её не выпустили в туалет
Долгие годы судебных тяжб обогатили ныне 19-летнюю американку, которая судилась с родной средней школой из-за унизительного инцидента. Как передаёт replyua.net со ссылкой на американские СМИ, судебный процесс разрешился в пользу ученицы — девушка с 14-летнего возраста доказывала суду, что её прилюдно унизили тем, что не выпустили в туалет во время урока, и суд признал вину учебного заведения по отношению к ученице.

Сообщается, что «туалетный инцидент» произошёл ещё в 2012-м году: в одной из школ Сан-Диего во время 25-минутной консультации школьница отпросилась в туалет, но её не выпустили. Вместо посещения уборной учительница предложила ученице, которой «приспичило», справить нужду в ведро в подсобном помещении. Кроме того, после этого школьницу обязали вылить содержимое ведра в одну из неиспользуемых раковин. Инцидент получил широкую огласку, а девушка оказалась униженной, попав на первые полосы мировой прессы, из-за чего даже пыталась свести счёты с жизнью.

Учительница не признаёт свою вину, ссылаясь на правила школы, которые запрещают ученикам покидать классы во время коротких консультаций. Учительница заявила, что и сама пользовалась данным ведром с целью не нарушать правила. Тем не менее, длившийся с 2012-го года судебный процесс постановил, что учебное заведение должно компенсировать моральный ущерб выплатой в размере $1,25 млн.
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