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В 7 исламских странах перестали продавать авиабилеты в США

В 7 исламских странах перестали продавать авиабилеты в США
Новый скандальный указ 45-го президента США Дональда Трампа, ужесточающий миграционную политику, уже стал проявлять себя в действии. Как передаёт replyua.net со ссылкой на BBC, граждане уже 7 преимущественно исламских стран утратили возможность попасть на борт судна, летящего в США. Как известно, ранее Дональд Трамп приказал отказывать гражданам этих стран в визах и посадке на самолёты.

В частности, запрет Трампа уже на себе ощутили жители Ирана — некоторые топовые авиакомпании, такие как Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines, уже распорядились о приостановке на неопределённый срок продажи билетов в США в туристических агентствах. Кроме того, под запретом в США оказались туристы из Йемена, Ливии, Судана,Сомали, Сирии и Ирака. В соответствии с указом Трампа, авиакомпании отказываются перевозить в США даже тех граждан, которые уже имеют действующую американскую визу — исключением являются только обладатели дипломатической визы или обладатели вида на жительство в США (Green-Card).

Отметим, что оскароносная актриса из Ирана Таране Алидусти уже объявила публичный протест против расистского, как она выразилась, указа Трампа. В знак протеста она проигнорирует грядущую кинопремию «Оскар», несмотря на то, что фильм «Коммивояжер», где она исполнила главную роль, имеет все шансы получить заветную статуэтку в номинации «лучший фильм на иностранном языке».
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