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Дочка Обами приєдналася до протесту проти рішення Трампа

Дочка Обами приєдналася до протесту проти рішення Трампа
Старша донька колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами Малія вийшла на акцію протесту проти будівництва нафтопроводу Dakota Access. Про це у суботу повідомляє видання «Daily Mail», передає replyua.net.

«Майбутня студентка Гарвардського університету, 18-ти річна дочка колишнього президента США Барка Обами відвідала щорічний кінофестиваль «Санденс» в Юті, де долучилася до протесту проти підписаного президентом Дональдом Трампом наказу про відновлення будівництва нафтових трубопроводів», - йдеться у повідомленні.

Всі учасники акції вважають, що будівництво даного нафтопроводу загрожує забрудненням питної води, оскільки проходить на території резервації. Крім того це може призвести до глобального забруднення довкілля та порушенню індіанських земель. Як повідомлялося раніше, 24-го січня новий президента США Дональд Трамп підписав наказ про відновлення будівництва нафтопроводу «Dakota Access Pipeline» та «Keystone XL». Раніше проти їхнього будівництва виступав президент Барак Обама. Раніше також зазначалося, що від 28-го січня у штаті Каліфорнія стартував збір підписів на проведення референдуму щодо від’єднання штату від території Сполучених Штатів.
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