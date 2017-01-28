"України там не буде": Портніков пояснив, про що говоритимуть Путін та Трамп



Під час розмови двох президентів Сполучених Штатів та Російської Федерації питання щодо України підійматися не буде. Трамп і Путін, скоріше за все, говоритимуть про «ядерну домовленість» та про створення безпечної зони в Сирії. Про це розповів політичний коментатор та журналіст передає replyua.net.



За словами експерта, на сьогоднішній день Трампу важливо досягти процесу зменшення ядерного арсеналу. «Трамп хоче від Путіна дві речі. Одна з них – це ядерне роззброєння, іншими словами – відновити процес, який було призупинено. При цьому нікому не секрет, як до такої пропозиції ставляться у Кремлі – пропозиція президента



«Друге, що потрібно Трампу – це створити зону безпеки в Сирії. Це та проблема, яку не вдалося вирішити попередньому президенту США Бараку Обамі. Це потрібно було робити з самого початку, коли стало відомо, що за підтримки РФ режим Башара Асада готовий боротися за свою владу до останнього сирійця. Саме це дозволить зберегти життя багатьом людям»,- зауважив Портніков.

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Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев Під час розмови двох президентів Сполучених Штатів та Російської Федерації питання щодо України підійматися не буде. Трамп і Путін, скоріше за все, говоритимуть про «ядерну домовленість» та про створення безпечної зони в Сирії. Про це розповів політичний коментатор та журналіст Віталій Портніков За словами експерта, на сьогоднішній день Трампу важливо досягти процесу зменшення ядерного арсеналу. «Трамп хоче від Путіна дві речі. Одна з них – це ядерне роззброєння, іншими словами – відновити процес, який було призупинено. При цьому нікому не секрет, як до такої пропозиції ставляться у Кремлі – пропозиція президента США була відхилена на офіційному рівні. Насамперед було сказано, що Росія не бачить ніякого зв’язку між скасуванням деяких санкцій та скороченням ядерного потенціалу. Також прокремлівські експерти зазначали, що роззброюватися має не Росія, а США», - зазначив він.«Друге, що потрібно Трампу – це створити зону безпеки в Сирії. Це та проблема, яку не вдалося вирішити попередньому президенту США Бараку Обамі. Це потрібно було робити з самого початку, коли стало відомо, що за підтримки РФ режим Башара Асада готовий боротися за свою владу до останнього сирійця. Саме це дозволить зберегти життя багатьом людям»,- зауважив Портніков.