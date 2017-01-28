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Цукерберг обрушился с жесткой критикой на Трампа из-за последнего указа

Цукерберг обрушился с жесткой критикой на Трампа из-за последнего указа
Марк Цукерберг, основатель соцсети Фейсбук, раскритиковал новый указ Дональда Трампа, запрещающий въезд беженцев на территорию США. На странице в своей соцсети, передает replyua.net, Цукерберг написал, что эти указы также могут коснуться граждан, которые не представляют никакой угрозы для Соединенных Штатов и не могут подорвать основы государства.

Цукерберг при этом подчеркнул, что США всегда были страной, формировавшейся именно из иммигрантов, и коренного населения в Америке практически нет. «Я, как и многие из нас, сильно обеспокоен возможными последствиями указов Дональда Трампа. Мои прадеды жили в Австрии, Польше и Германии, а родители моей супруги – беженцы, и они приехали из Китая и Вьетнама. Именно поэтому нам необходимо оберегать нашу страну и сосредоточиться лишь на тех, кто действительно представляет реальную угрозу», пишет основатель Фейсбук.

По его словам, такие указы не могут сделать Америку более безопасной, они только навлекут лишние ресурсы, а также заставят миллионы людей жить в страхе депортации. Речь о тех людях, у которых нет необходимых документов, добавил Цукерберг.
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