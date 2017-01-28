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У Білому домі оголосили про важливе рішення щодо сирійських біженців

У Білому домі оголосили про важливе рішення щодо сирійських біженців
Новий президент США Дональд Трамп прийняв рішення, згідно якого протягом невизначеного терміну не будуть прийматися біженці з Сирії. Окрім того, в найближчі 120 днів не буде діяти програма прийому біженців з інших країн світу. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «ВВС Україна». Як пояснив сам Трамп, метою таких заходів є недопущення на територію країни «радикально налаштованих мусульманських терористів».

Зокрема, у тексті указу очільника Білого дому зазначається, що в’їзд сирійських громадян на американську територію забороняється до тих пір, доки не стануть помітними значні зміни, завдяки яким можна буде відновити прийом біженців з Сирії, якщо це не буде суперечити національним інтересам країни.

Водночас, в новому указі Дональда Трампа підкреслюється, що метою припинення програми прийому біженців у найближчі 120 днів є перевірка впливу на життя країни правил, які діють нині. При цьому мова йде про те, що до кінця поточного фінансового року Вашингтон не має наміру приймати не більше п’яти десятків тисяч біженців, відносно яких було вчинено переслідування за релігійними мотивами. Трамп підтвердив намір влади США давати дозвіл на в’їзд тим, хто заявляє про підтримку країни та з повагою ставиться до американського народу.
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