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У Каліфорнії почали збирати голоси, щоб відділитися від США

У Каліфорнії почали збирати голоси, щоб відділитися від США
Прихильники від’єднання Каліфорнії від Сполучених Штатів Америки мають протягом 180-ти днів зібрати близько 600 тисяч підписів в підтримку проведення відповідного референдуму в штаті. Про це у суботу, 28-го січня, повідомляє видання «Los Angeles Times», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що починаючи з 28-го січня прихильники Calexit почали збирати підписи для проведення референдуму щодо від’єднання штату Каліфорнія від США. Для збору підписів у них буде 180 діб, щоб знайти мінімум 8% прихильників цього процесу з усього населення штату. Якщо у них це вийде, то вже у листопаді наступного року каліфорнійці будуть спочатку голосувати за скасування двох положень в місцевій Конституції, які проголошують їхній штат невід’ємною частиною США, а Конституцію Сполучених Штатів – головним законом країни.

Сам референдум щодо від’єднання від США пройде навесні 2019 року. Для прихильників від’єднання важливо, щоб на це голосування прийшло хоча б половина всіх зареєстрованих виборців штату. Крім того потрібно набрати не менше 55% позитивних голосів від учасників голосування. Як відомо, після того, як стало відомо, що на президентських виборах США переміг республіканець Дональд Трамп, у Каліфорнії почали активно займатися питання від’єднання штату від США.
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