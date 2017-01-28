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Президенти США та Мексики обговорили будівництво стіни на кордоні

Президенти США та Мексики обговорили будівництво стіни на кордоні
Журналісти Bloomberg повідомили про те, що президент США Дональд Трамп провів розмову в телефонному режимі зі своїм мексиканським Колегою Енріке Пенья Ньєтто, яка в цілому тривала майже годину. Як передає replyua.net, лідери обох країн поспілкувалися у телефонному режим напередодні і одним з основних підсумків цієї розмови стало те, що Трамп та Ньєтто домовилися не виносити на публічне обговорення питання, яке стосується фінансування робіт з будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні. Як відомо, таку ідею запропонував новий очільник Білого дому.

За словами Трампа, він провів «дуже хорошу» розмову з президентом Мексики. При цьому він звинуватив попередніх керівників США через те, що вони підписали торгові угоди, які є більш вигідними для інших країн.

Напередодні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перша телефонна розмова російського президента Володимира Путіна з новим лідером Білого дому Дональдом Трампом відбудеться сьогодні, 28 січня. Як відомо, в інтерв’ю Fox News Трамп заявляв, що має намір зробити все для відновлення дружніх відносин з Москвою, тому що це принесе велику корить як США, так і Росії.
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